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2025 four-star priority target sets official visit to Purdue

Nov 18, 2023; Evanston, Illinois, USA; Purdue Boilermakers head coach Ryan Walters watches his team play against the Northwestern Wildcats in the fourth quarter at Ryan Field. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports
Nov 18, 2023; Evanston, Illinois, USA; Purdue Boilermakers head coach Ryan Walters watches his team play against the Northwestern Wildcats in the fourth quarter at Ryan Field. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports (© Jamie Sabau-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

One of Purdue football's top targets in the class of 2025 and a Rivals250 prospect has locked in an official visit to West Lafayette, Boiler Upload has learned.

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