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2026 running back Kory Amachree recaps junior day visit to Purdue

Haslett's Kory Amachree runs for a gain against DeWitt during the second quarter on Thursday, Aug. 24, 2023, at DeWitt High School.
Haslett's Kory Amachree runs for a gain against DeWitt during the second quarter on Thursday, Aug. 24, 2023, at DeWitt High School. (© Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

2026 Haslett, Michigan running back Kory Amachree returned to West Lafayette for the first time since being offered by Purdue during a game day visit in November. This visit was a little different from last time around, allowing him to take a closer look at the Boilermakers' program.

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