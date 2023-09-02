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Availability report for Purdue vs. Fresno State released

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Last week, the Big Ten implemented mandatory availability reports for each conference schools two hours prior to kickoff. The report was released for Purdue's season opener against Fresno State at noon. See which Boilermakers are out and who is questionable in West Lafayette today.

Purdue Availability Report
Position Name Status

Tight end

Garrett Miller

OUT

Center

Gus Hartwig

OUT

Cornerback

Salim Turner-Muhammad

OUT

Center

Josh Kaltenberger

OUT

Wide receiver

Jahmal Edrine

OUT

Tight End

Paul Piferi

OUT

Offensive tackle

Mahamane Moussa

Questionable

Offensive tackle

Daniel Johnson

Questionable
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