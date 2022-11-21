News More News
{{ timeAgo('2022-11-21 11:26:51 -0600') }} basketball Edit

Boiler Upload Podcast Episode 2: Winning Ugly is Still Winning

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Welcome to this week's edition of hte Boiler Upload podcast with Travis Miller, Casey Bartley, and Jace Jellison. This week the crew discusses Purdue's 17-9 win over Northwestern and how you can somehow be disappointed with an 8 win season. They also touch on the growth of the men's basketball team and how the women's team is off to an excellent 4-0 start.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}