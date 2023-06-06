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Boiler Upload Podcast Episode 26: An All-Star Cast of Visitors

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Travis is back from California this week and he is joined by Jace and Casey to discuss quite a bit of news from this past week. There is so much news they barely touch on Zach Edey's return.

- It was a big weekend for football visitors as Purdue had one of its first summer camps.

- Who received offers and who is close to committing?

- Who is setting up more official visits?Just how do these camps work?

- Casey was at the Indiana-Kentucky All-Stars this weekend and will have more this coming week.

- We also discuss the All-Star futures game, which will have some big names on the recruiting front.

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