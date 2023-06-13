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Boiler Upload Podcast Episode 27: Summer Campin'
Travis Miller
•
BoilerUpload
Publisher
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.
We have a lot to discuss on the recruiting front as summer camps and practices start up in earnest. In this week's Boiler Upload Podcast Travis, Jace, and Casey discuss the following:
- Luke Williams is Purdue football's latest commit along with Jo'Ziah Edmond. What does that mean for the defensive secondary?
- Summer camp is in full swing. Who is visiting and who is getting offered?
- The Indiana All-Star series has wrapped up, and the future looks very bright for coach Katie Gearlds, especially with 2024 commit Jordyn Poole.
- The futures game saw Jack Benter rebound after a rough week. What does the tryout with USA basketball mean for Myles Colvin and Kanon Catchings?
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