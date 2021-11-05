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University Book Store Headlines: 11.5.2021

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Matchup Preview: Purdue-Michigan State - GoldandBlack.com

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Game prediction - Lansing State Journal

Beesley's return big for MSU - SpartanMag.com

PURDUE BASKETBALL

Breakdown: Purdue's win over UIndy - GoldandBlack.com

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Purdue meets resistance - GoldandBlack.com

Purdue must embrace defense to enjoy season - Journal & Courier

Purdue-UIndy recap - Purduesports.com

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PURDUE RECRUITING

Boiling Over: Purdue recruiting and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Volleyball begins four match road swing - Purduesports.com

Boilermaker soccer falls in Big Ten semifinal - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Warsaw (1950) Running Back, Football

Cedric Evans (1953) Linebacker, Football

Mike McCormick (1956) Defensive End, Football

Tom Woelfel (1957) Defensive Tackle, Football

Jim Wilkinson (1959) Defensive Tackle, Football

Shannon Lindsey (1973) Center, Women's Basketball

Pete Lougheed (1979) Offensive Tackle, Football

BOILERMAKERS BORN NOV. 6

Gary Nord (1956) Assistant Coach , Football

Nnamdi Ezenwa (1989) Linebacker, Football

BOILERMAKERS BORN NOV. 7

Jim Mattern (1950) Defensive End, Football

Scott Downing (1956) Assistant Coach, Football

Randy Fichtner (1963) Strong Safety, Football

Paul Miller (1973) Defensive Tackle, Football

Joel Thomas (1974) Assistant Coach, Football

Brent Slaton (1981) Punter, Football

Anthony Johnson (1991) Guard, Men's Basketball

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