University Book Store Headlines: 11.5.2021

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Game prediction - Lansing State Journal
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OLYMPIC/OTHER
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Boilermaker soccer falls in Big Ten semifinal - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Warsaw (1950) Running Back, Football
Cedric Evans (1953) Linebacker, Football
Mike McCormick (1956) Defensive End, Football
Tom Woelfel (1957) Defensive Tackle, Football
Jim Wilkinson (1959) Defensive Tackle, Football
Shannon Lindsey (1973) Center, Women's Basketball
Pete Lougheed (1979) Offensive Tackle, Football
BOILERMAKERS BORN NOV. 6
Gary Nord (1956) Assistant Coach , Football
Nnamdi Ezenwa (1989) Linebacker, Football
BOILERMAKERS BORN NOV. 7
Jim Mattern (1950) Defensive End, Football
Scott Downing (1956) Assistant Coach, Football
Randy Fichtner (1963) Strong Safety, Football
Paul Miller (1973) Defensive Tackle, Football
Joel Thomas (1974) Assistant Coach, Football
Brent Slaton (1981) Punter, Football
Anthony Johnson (1991) Guard, Men's Basketball
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