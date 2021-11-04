 GoldandBlack - Gallery: No. 7 Purdue 86, UIndy 64
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Gallery: No. 7 Purdue 86, UIndy 64

Chad Krockover
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