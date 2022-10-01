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football
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GoldandBlack.com Saturday Simulcast: Purdue's win at Minnesota
Brian Neubert
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GoldandBlack
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In this week's GoldandBlack.com Saturday Simulcast — brought to you by the
— Brian Neubert and Tom Dienhart break down the Boilermakers' big win at previously unbeaten Minnesota. Purdue Union Club Hotel
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