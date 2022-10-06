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ICYMI: Hummel, Moore talk Purdue hoops, Oct. 13 event

Alan Karpick • GoldandBlack
Publisher
@AlanKarpick
Karpick has been publisher of Gold and Black Illustrated/GoldandBlack.com since 1996 and has seen (not all in person) most every Boilermaker football and men's basketball game dating back to 1966.

We caught up with Rob Hummel and E'Twaun Moore to talk all things Purdue basketball and also about their NIL/Crew Life event on Oct. 13. Just a few seats remain and the deadline is Friday, Oct. 7. Click on the link below for more information.

The deadline to get tickets is Friday, Oct. 7.
The deadline to get tickets is Friday, Oct. 7.

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