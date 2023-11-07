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Minnesota at Purdue: How to Watch

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Last season Purdue turned its entire season around with a 20-10 win at Minnesota. That win broke a string of 8 wins in 9 tries for Minnesota against Purdue, and it was the first win for the Boilers in Minneapolis since 2007.

Purdue cannot make a bowl game in 2023, but it can turn things around for a strong finish and build for 2024. The Gophers, like much of the rest of the Big Ten West, have a struggling offense barely averaging 21 points per game. That gives Purdue at least a chance at a muuch-needed victory.

GameDay Vitals
Opponent Minnesota Golden Gophers (5-4, 3-3)

Time

3:30pm ET

TV

Peacock

Streaming

PeacockTV

Series

Minnesota leads 41-34-3

Last Purdue win

20-10 at Minnesota on 10/1/2022

Last Minnesota win

20-13 at Purdue on 10/2/2021

2022 Record

9-4, 5-4 Big Ten

Bowl Result

Beat Syracuse 28-20 in Pinstripe Bowl

Coach

PJ Fleck (49-31 in 7th year at Minnesota, 79-53 overall, 5-3 vs. Purdue)

Tickets

As low as $4

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