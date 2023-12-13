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News and notes for Purdue football with a week left before early NSD

Oct 8, 2022; College Park, Maryland, USA; Purdue Boilermakers mascot Pete waves the school flag after a first half touchdown \H| at SECU Stadium. Mandatory Credit: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports
Oct 8, 2022; College Park, Maryland, USA; Purdue Boilermakers mascot Pete waves the school flag after a first half touchdown \H| at SECU Stadium. Mandatory Credit: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports (© Tommy Gilligan-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The early signing period sits just a week away as Purdue looks to lock in the first full recruiting class under head coach Ryan Walters. Boiler Upload takes a look at some of the prospects the Boilermakers are still pursuing, Purdue's top commit flirting with a flip, the status of a de-committed prospect and more.

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