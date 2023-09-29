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Off the Tracks Podcast with Kory Sheets Episode 9: Illinois Preview

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Kory is out sick for this one, but we still have Jace on to take a look at Purdue's homecoming opponent in the Illinois Fighting Illini. The highlights in this one:

- Both teams are struggling mightily on defense. Can Luke Altmyer take advantage of Purdue's struggles against the run?

- Will Purdue look to establish the run early against an Illinois defense that has not been good against the run?

- How does Ryan Walters' familiarity with the Illinois defensive lineup help Purdue?

- Gus Hartwig made a difference against Wisconsin. Can he have a bigger impact this week against Illinois?

- How important is it for Purdue to get points on its first drive?


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