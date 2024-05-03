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Purdue at top of list for 2025 TE Brian Kortovich after new offer
Dub Jellison
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BoilerUpload
Staff Writer
As the Purdue coaching staff hits the road during the NCAA Contact period, Justin Sinz headed East to check out talent in the state of Ohio. One such prospect was 2025 Villa Angela St. Joseph tight...
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