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Purdue continues to impress 2025 four-star DE Jayden Woods

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Four-star defensive end Jayden Woods was one of the most high-profile visitors for Purdue's junior day event on Saturday afternoon, being a top priority in 2025 for outside linebackers coach Joe Dineen. Woods checked in with Boiler Upload on the heels of his visit to West Lafayette.

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