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Purdue Defensive Back Jah'Von Grigsby Heads to the Transfer Portal

Kyle Holderfield • BoilerUpload
Site Analyst
@Coach_H_HHS

Purdue redshirt sophomore, Jah'von Grigsby will head to the transfer portal after spending the Spring Ball Season with the new Coaching Staff.

Grigsby, a former three-star prospect out of high school, totaled 7 tackles during his time at Purdue. Splitting time between playing safety and cornerback, Grigsby was a mainstay on special teams for the previous staff.

Grigsby will have three years of eligibility left.

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