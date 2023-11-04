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Purdue football availability report vs. Michigan

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Which Boilermakers are out or game time decisions ahead of Purdue's matchup with Michigan tonight? The Big Ten has released its availability report for Purdue vs. Michigan, including several Boilermakers.

Purdue football availability report (vs. Michigan)
Player Position Status

Abdur-Rahmaan Yaseen

Wide receiver

OUT

Elijah Canion

Wide receiver

OUT

OC Brothers

Inside linebacker

OUT

Mahamane Moussa

Offensive tackle

OUT

Damarjhe Lewis

Defensive lineman

OUT

Scotty Humpich

Outside linebacker

OUT

Julio Macias

Kicker

OUT

Josh Kaltenberger

Offensive lineman

QUESTIONABLE

Drew Biber

Tight end

QUESTIONABLE

Khordae Sydnor

Outside linebacker

QUESTIONABLE
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