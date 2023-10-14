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Purdue football availability report vs. Ohio State

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Purdue's availability report for Saturday's clash with Ohio State is out and features several key Boilermakers.

Purdue Availability Report (Week 6)
Player Position Status

Tyrone Tracy Jr.

Running back

OUT

Marquis Wilson

Cornerback

OUT

Marcus Mbow

Right tackle

OUT

Max Klare

Tight End

OUT

Damarjhe Lewis

Defensive line

OUT

Scotty Humpich

Outside linebacker

OUT

Ben Freehill

Kicker

OUT

Abdur-Rahmaan Yaseen

Wide receiver

QUESTIONABLE

OC Brothers

Linebacker

QUESTIONABLE

Andrew Sowinski

Wide receiver

QUESTIONABLE
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