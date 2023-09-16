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Purdue football availability report vs. Syracuse

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Purdue's availability report for its matchup with Syracuse on Saturday night has been released by the Big Ten conference. See which three Boilermakers are out against the Orange.

Week #3 Availability Report
Player Position Status

Gus Hartwig

Center

OUT

Salim Turner-Muhammad

Cornerback

OUT

Jahmal Edrine

Wide receiver

OUT (Season)
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