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Purdue football availability report vs. Wisconsin

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The Big Ten has released Purdue's availability report for the Boilermakers' matchup with Wisconsin at 7:00 pm. on Friday. See who will Purdue will be without in its Big Ten opener on the full availability report:

Purdue football availability report
Player Position Status

Gus Hartwig

Center

QUESTIONABLE

Salim Turner-Muhammad

Cornerback

OUT

Andrew Sowinski

Wide receiver

OUT

Damarjhe Lewis

Defensive line

OUT

Ben Freehill

Kicker

OUT

Daniel Johnson

Offensive tackle

OUT
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