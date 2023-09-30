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Purdue's availability report vs. Illinois released

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The Big Ten has released the availability report for Purdue's matchup with Illinois on Saturday afternoon. The Boilermakers will be without one of their top defenders for the conference matchup. See which players will be out of today's game.

Purdue Availability Report
Player Position Status

OC Brothers

Linebacker

OUT

Salim Turner-Muhammad

Cornerback

OUT

Damarjhe Lewis

Defensive line

OUT

Ben Freehill

Kicker

OUT

Andrew Sowinski

Wide receiver

OUT

Daniel Johnson

Offensive tackle

OUT
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