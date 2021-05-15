 GoldandBlack - Saturday Simulcast: Purdue's visits to iconic baseball venues
News More News
{{ timeAgo('2021-05-15 06:35:36 -0500') }} football Edit

Saturday Simulcast: Purdue's visits to iconic baseball venues

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
Purdue will play in historic Wrigley Field when it battles Northwestern on Nov. 20, 2021.
Purdue will play in historic Wrigley Field when it battles Northwestern on Nov. 20, 2021.

In today's GoldandBlack.com Saturday Simulcast — brought to you by the Purdue Union Club Hotel — we discuss Purdue football's trip to iconic baseball venues as will happen on Nov. 20, 2021 when the Boilermakers play Northwestern in Wrigley Field.

Audio version

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2020. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}