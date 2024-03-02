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Three-star 2025 DL Jayquan Stubbs sets official visit to Purdue

Nov 18, 2023; Evanston, Illinois, USA; A detail view of a Purdue Boilermakers helmet on the sideline during a game against the Northwestern Wildcats at Ryan Field. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports
Nov 18, 2023; Evanston, Illinois, USA; A detail view of a Purdue Boilermakers helmet on the sideline during a game against the Northwestern Wildcats at Ryan Field. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports (© Jamie Sabau-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

An under the radar prospect in the 2025 recruiting class has locked in an official visit to Purdue this summer. Three-star Cleveland Heights (Ohio) defensive tackle Jayquan Stubbs announced late Friday night that he would be in West Lafayette the weekend of June 7th. Stubbs was offered by the Boilermakers on January 31st during the NCAA Contact Period and has quickly parlayed that into a trip to West Lafayette this summer.


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