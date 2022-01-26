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University Book Store Headlines: 1.26.2022

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Brandon Newman's is looking to return to form as a threat from the outside.
Brandon Newman's is looking to return to form as a threat from the outside. (Chad Krockover (@krockphoto))

PURDUE FOOTBALL

Purdue position review: Linebackers - GoldandBlack.com

Entrance interview: Zion Steptoe - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Trevion Williams overcoming shooting woes? - Journal and Courier

Did Purdue run the dumbest ad in television history? An IU-fan site investigation -- Crimson Quarry

OLYMPIC/OTHER

Softball's Rachel Becker - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Ford (1950) Center/Forward, Men's Basketball

Sam Patronaggio (1953) Offensive Guard, Football

Desi Martello (1959) Linebacker, Football

Eric Jensen (1970) Offensive Line, Football

Micheal Hawthorne (1977) Cornerback, Football

Rob Henry (1990) Quarterback, Football

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