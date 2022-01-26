University Book Store Headlines: 1.26.2022

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PURDUE FOOTBALL
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Purdue position review: Linebackers - GoldandBlack.com
Entrance interview: Zion Steptoe - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
Trevion Williams overcoming shooting woes? - Journal and Courier
Did Purdue run the dumbest ad in television history? An IU-fan site investigation -- Crimson Quarry
OLYMPIC/OTHER
Softball's Rachel Becker - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Bob Ford (1950) Center/Forward, Men's Basketball
Sam Patronaggio (1953) Offensive Guard, Football
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Eric Jensen (1970) Offensive Line, Football
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