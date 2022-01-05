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University Book Store Headlines: 1.5.2022

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Two-time consensus All-American, and Purdue's all-time leading scorer Rick Mount celebrates birthday No. 75 today.
Two-time consensus All-American, and Purdue's all-time leading scorer Rick Mount celebrates birthday No. 75 today. (Tom Campbell)

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PURDUE FOOTBALL

2021 Football Awards: Offense - GoldandBlack.com

Khalil Sanders in portal - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Upon Further Review: Purdue's loss to Wisconsin - GoldandBlack.com

Defensive struggles put Purdue in early hole - Journal and Courier

OLYMPIC/OTHER

Fourth annual First Pitch Dinner Feb. 4 - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Rick Mount (1947) Guard, Men's Basketball

Pat Stillwagon (1957) Offensive Tackle, Football

Brock Spack (1962) Linebacker, Football

Caleb Terbush (1990) Quarterback, Football

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