University Book Store Headlines: 1.5.2022

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PURDUE FOOTBALL
2021 Football Awards: Offense - GoldandBlack.com
Khalil Sanders in portal - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
Upon Further Review: Purdue's loss to Wisconsin - GoldandBlack.com
Defensive struggles put Purdue in early hole - Journal and Courier
OLYMPIC/OTHER
Fourth annual First Pitch Dinner Feb. 4 - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Rick Mount (1947) Guard, Men's Basketball
Pat Stillwagon (1957) Offensive Tackle, Football
Brock Spack (1962) Linebacker, Football
Caleb Terbush (1990) Quarterback, Football
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