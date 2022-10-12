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University Book Store Headlines: 10.12.2022

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PURDUE FOOTBALL

Streaking Purdue faces Nebraska - Football Post

Purdue in the Pros: Week 5 - GoldandBlack.com

Brohm's thought process against Maryland - GoldandBlack.com

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PURDUE RECRUITING

XX

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PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

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Lance Brock (1953) Defensive Back, Football

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