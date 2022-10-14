To learn more about University Book Store click here
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaWRlbzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I1B1cmR1ZTwvYT4gY29hY2ggSmVmZiBCcm9obSBvZmZlcnMgaGlzIGZpbmFs
IHdvcmRzIGJlZm9yZSBTYXR1cmRheSYjMzk7cyB2aXNpdCBmcm9tIE5lYnJh
c2thLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RME5WMHNZZExxIj5odHRwczov
L3QuY28vUTBOVjBzWWRMcTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lT
YjFNVGJ6WDIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZU2IxTVRielgyPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFjay5jb20gKEBHb2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0
YXR1cy8xNTgwNjc5ODQ4ODQxNzI4MDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Sb3NzLUFkZSBpcyBzb2xkIG91dCwgc28gd2UmIzM5O3JlIGJyZWFr
aW5nIHRoZSDwnZmC8J2ZivCdmYfwnZi/IG91dC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL0R5OHpwUHpCRzkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EeTh6cFB6Qkc5
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBGb290YmFsbCAoQEJvaWxlckZvb3Ri
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3Ri
YWxsL3N0YXR1cy8xNTgwNjU5NjQxMjcyMzA3NzE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
PURDUE BASKETBALL
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXQmIzM5O3MgbWVldCBGbGV0Y2guIC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GbGV0Y2hlckxveWVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBGbGV0Y2hlckxveWVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
ZDlKWmxyNmxNaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2Q5SlpscjZsTWo8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0
dXMvMTU4MDY2NDk2NTkxMTg4Nzg3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P
Y3RvYmVyIDEzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE RECRUITING
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CTzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1
cmR1ZTwvYT4gZm9vdGJhbGwgcmVjcnVpdGluZyB2aXNpdG9ycywgQm9pbGVy
bWFrZXIgYmFza2V0YmFsbCBub3RlcyBhbmQgbW9yZSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vZDJOcWREaThMSCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2QyTnFkRGk4TEg8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HRXdjRFhLTXl2Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vR0V3Y0RYS015djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxh
Y2suY29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTU4MDYzNzc2MDE0
NjUxODAxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Boiling Over: Purdue recruiting information and more - GoldandBlack.com
OLYMPIC SPORTS/OTHER
VB: Road and home matches for the Boilermakers - Purduesports.com
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
John Wooden (dec.) (1910) Guard, Men's Basketball
Dave Schellhase (1944) Forward, Men's Basketball
Don Coller (1952) Assistant Coach, Football
Pat Manahan (1955) Guard, Men's Basketball
Steve Reid (1961) Guard, Men's Basketball
Nick Pilipauskis (1980) Center, Football
PURDUE BOILERMAKERS BORN OCT. 15
Jim Beirne (dec. 5/28/2021) (1946) Offensive End, Football
Tim Armstrong (1953) Middle Guard, Football
Nick Holt (1962) Assistant Coach, Football
Blaine Bennett (1964) Assistant Coach, Football
Jim Bridge (1969) Assistant coach, Football
Lonnie Palelei (1970) Defensive Tackle, Football
Luis Smikle (1970) Fullback, Football
Randall Lane (1976) Wide Receiver, Football
Chris Barclay (1983) Assistant Coach, Football
Corey Clements (1991) Offensive Lineman, Football
Stephen Toyra (1993) Guard, Men's Basketball
PURDUE BOILERMAKERS BORN OCT. 16
Rick Schavietello (1950) Linebacker, Football
Matt Hernandez (1961) Defensive Tackle, Football
Damon Taylor (1966) Strong Safety, Football
Dirk Handlin (1973) Linebacker, Football
Steve Ennis (1979) Running Back, Football
Albert Evans (1989) Running Back, Football
Arsenio Curry (1989) Wide Receiver, Football
Brennan Thieneman (1997) Safety, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.