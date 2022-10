To learn more about University Book Store click here

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Aidan O'Connell merits inclusion in Purdue's 'Cradle of QBs' - GoldandBlack.com

Weekly Word: Trusting the process, a sign of the times and more - GoldandBlack.com GoldandBlack.com chat thread - GoldandBlack.com Purdue becoming 'Cradle of Walk-ons' - GoldandBlack.com If a Utah football player really was offered $1 million to transfer, it's cause for celebration, not concern - Yahoo.com Number Crunching - GoldandBlack.com Bowl projections - Yahoo.com Maryland QB Taulia Tagovailoa (knee) to be game-time decision - ESPN.com Midseason All-American Team - ESPN.com Game 8 Prep: Football Back on the Road, Traveling to Wisconsin - PurdueSports.com After ruling, Huskers AD publicizes metrics in Scott Frost contract - ESPN.com College football predictions: Second-chance expert picks for 2022 national champion, playoff field, more - CBSSports.com Deion Sanders would consider Power Five offers - CBSSports.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue Preseason Player Prospectus: Fletcher Loyer - GoldandBlack.com

Purdue Preseason Player Prospectus: Trey-Kaufman-Renn - GoldandBlack.com Painter Radio Show Debuts October 31 at Walk-On’s - PurdueSports.com Best of the Rest: Mid-major 2022-23 preview, picks, predictions for teams outside power conferences - CBSSports.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Behind the Blocks - PurdueSports.com Ellis Paces Boilermakers in Loss to #3 Nebraska - PurdueSports.com

Baseball Closes Fall Ball with Black & Gold Series - PurdueSports.com Dig City | Season 4, Episode 10 - PurdueSports.com Roadtrip Concludes at Minnesota - PurdueSports.com Love, Rzepka Earn Big Ten Weekly Honors - PurdueSports.com Fight near campus leads to three arrests - Exponent.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Moore (1944) Offensive Guard, Football Clifford Jones (1948) Halfback, Football Chuck Piebes (1950) Defensive Back, Football Jerry Chaney (1964) Running Back, Football Anthony Rose (1965) Offensive Guard, Football Tim Kehret (1970) Punter, Football Errick Peck (1991) Forward, Men's Basketball Simeon Smiley (1997) Cornerback, Football