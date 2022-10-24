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Head Coach Breakdown - Ryan Browne - GoldandBlack.com
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Boilermaker divers medal at World Cup - Purduesports.com
Volleyball loses at Minnesota - Purduesports.com
Soccer ends season with loss to Maryland - Purduesports.com
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Fred Arrington (1954) Linebacker, Football
Doug Lee (1964) Forward, Men's Basketball
Ralph Turner (1979) Strong Safety, Football
Chris Booker (1981) Forward, Men's Basketball
Paul Long (1984) Free Safety, Football
Reggie Pegram (1991) Running Back, Football
Tyler Hamilton (1998) Wide Receiver, Football
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