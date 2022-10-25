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University Book Store Headlines: 10.25.2022

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Mitch Daniels talks future of college athletics with Mike Carmin.
Mitch Daniels talks future of college athletics with Mike Carmin. (Krock Photography)

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