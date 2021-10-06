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University Book Store Headlines: 10.6.2021

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PURDUE RECRUITING

4-star Gibbs talks Purdue, UCLA, BYU -- Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

Data Driven: Purdue through 5 games - GoldandBlack.com

Mailbag: Should Austin be used as red zone QB? -- GoldandBlack.com

Purdue-Iowa sold out - Iowa athletics

Red Zone efficiency costing us a great deal - GoldandBlack.com


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OLYMPIC/OTHER

Evansville wrestler commits to Purdue - Evansville Courier-Press

BOILERMAKERS BORN TODAY

Cleo Peete (1959) Wide Receiver, Football

Doug DeVos (1963) Quarterback, Football

Wayne Finchum (1976) Offensive Guard, Football

Kenneth Lowe (1980) Point Guard, Men's Basketball

Jeremy Burnett (1983) Free Safety, Football

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