University Book Store Headlines: 10.6.2021

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4-star Gibbs talks Purdue, UCLA, BYU -- Rivals.com
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OLYMPIC/OTHER
Evansville wrestler commits to Purdue - Evansville Courier-Press
BOILERMAKERS BORN TODAY
Cleo Peete (1959) Wide Receiver, Football
Doug DeVos (1963) Quarterback, Football
Wayne Finchum (1976) Offensive Guard, Football
Kenneth Lowe (1980) Point Guard, Men's Basketball
Jeremy Burnett (1983) Free Safety, Football
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