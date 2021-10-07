University Book Store Headlines: 10.7.2021

71 years ago today, Purdue ends Notre Dame's 39 game unbeaten string in South Bend.
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John Garrett (1952) Center, Men's Basketball
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