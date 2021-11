University Book Store Headlines: 11.2.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QdXJkdWUgTEIgSmFsZW4gR3JhaGFt4oCZcyA5My43IGNvdmVyYWdl IGdyYWRlIHZzIE5lYnJhc2thIG9uIGZpcnN0IHJldmlldyBpcyB0aGUgaGln aGVzdCBieSBhbiBGQlMgTEIgaW4gdGhlIDIwMjEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NGQj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NGQjwvYT4gc2Vhc29uLiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vc3ppcENlajFhMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3N6aXBDZWox YTA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQW50aG9ueSBUcmVhc2ggKEBQRkZfQW50aG9u eSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfQW50aG9ueS9z dGF0dXMvMTQ1NDY5NzU3Mjk3NTc0NzA3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5PY3RvYmVyIDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QdXJkdWUgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBHZW9yZ2UgS2FybGFmdGlzICg8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUdLMz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlR0szPC9hPiApIGhhcyBiZWVuIG5hbWVkIGEgc2Vt aWZpbmFsaXN0IGZvciB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0JlZG5hcmlrQXdhcmQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCZWRuYXJpa0F3YXJkPC9hPi4gIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9hPiDwn5qCPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01heHdlbGxGb290 YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01heHdl bGxGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lEcllFMmNJ UU8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9pRHJZRTJjSVFPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE1heHdlbGwgRm9vdGJhbGwgKEBNYXh3ZWxsRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF4d2VsbEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x NDU1MjMzMzcyNTE5ODk5MTQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVt YmVyIDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Opponent View: Michigan State - GoldandBlack.com Tucker aware of Purdue's upsets of highly ranked teams - Detroit Free Press

Purdue-Ohio State kickoff on six-day hold - Columbus Dispatch Horvath a boost to running game - GoldandBlack.com Bowl projections Week 10 (Purdue in Arizona?)- Action Sports Purdue looks to do to MSU what it did to Iowa - Spartan Mag Thorne-Reed connection a big one - Spartan Mag

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbGxpbm9pcyBiaWcgbWFuIEtvZmkgQ29ja2J1cm7CoHdpbGwgbWlz cyB0aGUgZmlyc3QgMyBnYW1lcywgc2VydmluZyBhbiBOQ0FBIHN1c3BlbnNp b24gcmVxdWlyZWQgYXMgcGFydCBvZiB0aGUgcmVpbnN0YXRlbWVudCBwcm9j ZXNzIHRyaWdnZXJlZCBiZWNhdXNlIENvY2tidXJuIHNvbGQgaW5zdGl0dXRp b25hbGx5IGlzc3VlZCBhcHBhcmVsIGFuZCBtZW1vcmFiaWxpYSBpbiBKdW5l LiA8YnI+PGJyPlNvIGR1bWIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9GcmVlS29maT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0ZyZWVLb2ZpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEplZmYgR29vZG1h biAoQEdvb2RtYW5Ib29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Hb29kbWFuSG9vcHMvc3RhdHVzLzE0NTUyNjYxMTcwODIxNDA2Nzc/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMDAlIGNvbW1pdHRlZCEh8J+agvCfmoI8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWFya0hhZ2VuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaE1hcmtIYWdlbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9XTGZvb3RiYWxsUkRQP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBX TGZvb3RiYWxsUkRQPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ3VpOW1X M3M1QSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2d1aTltVzNzNUE8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTWFyaWVyZSBPbW9ub2RlIChAbW9vbW9ub2RlNTApIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbW9vbW9ub2RlNTAvc3RhdHVzLzE0NTUzNDc0 NzY2OTc4NDU3NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMiwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE RECRUITING

Purdue adds local lineman to class - GoldandBlack.com | Journal & Courier

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7irIbvuI8077iP4oOjIHNwb3RzIHRvIE5vLiA4IPCfk4ggPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dORmVhZlNuUkMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9n TkZlYWZTblJDPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBWb2xsZXliYWxsIChA UHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVl VkIvc3RhdHVzLzE0NTUyNTM2MjY0NjE1NjA4Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

BOILERMAKERS BORN TODAY