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University Book Store Headlines: 11.2.2021

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PURDUE FOOTBALL

Opponent View: Michigan State - GoldandBlack.com

Tucker aware of Purdue's upsets of highly ranked teams - Detroit Free Press

Purdue-Ohio State kickoff on six-day hold - Columbus Dispatch

Horvath a boost to running game - GoldandBlack.com

Bowl projections Week 10 (Purdue in Arizona?)- Action Sports

Purdue looks to do to MSU what it did to Iowa - Spartan Mag

Thorne-Reed connection a big one - Spartan Mag

PURDUE RECRUITING

Purdue adds local lineman to class - GoldandBlack.com | Journal & Courier

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