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University Book Store Headlines: 11.25.2021

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PURDUE FOOTBALL

3-2-1 Bucket Week Edition - GoldandBlack.com

Weekly Word: Purdue/IUs role reversal and more - GoldandBlack.com

Opponent preview--IU tries to avoid winless Big Ten season - Journal & Courier

Seniors gear up for final home game - Exponent

PURDUE BASKETBALL

Purdue has 'experienced depth' - Journal & Courier

Purdue host Omaha on Black Friday Matinee - Purduesports.com

OLYMPIC/OTHER

Volleyball set to close regular season at Holloway - Purduesports.com

The Boilermaker who made this play turns 37 today.

BOILERMAKERS BORN TODAY

Frank Kaufman (1949) Center, Men's Basketball

Phil Defibaugh (1956) Defensive Tackle, Football

Mark Mascheck (1968) Quarterback, Football

Randy Taylor (1968) Offensive Tackle, Football

Doug Swann (1981) Defensive End, Football

Dustin Keller (1984) Tight End, Football

Jake Standeford (1984) Wide Receiver, Football

Ryan Baker (1984) Defensive Tackle, Football

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