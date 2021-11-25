University Book Store Headlines: 11.25.2021

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OLYMPIC/OTHER
Volleyball set to close regular season at Holloway - Purduesports.com
The Boilermaker who made this play turns 37 today.
BOILERMAKERS BORN TODAY
Frank Kaufman (1949) Center, Men's Basketball
Phil Defibaugh (1956) Defensive Tackle, Football
Mark Mascheck (1968) Quarterback, Football
Randy Taylor (1968) Offensive Tackle, Football
Doug Swann (1981) Defensive End, Football
Dustin Keller (1984) Tight End, Football
Jake Standeford (1984) Wide Receiver, Football
Ryan Baker (1984) Defensive Tackle, Football
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