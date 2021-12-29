University Book Store Headlines: 12.29.2021

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PURDUE FOOTBALL
THE 3-2-1: Purdue brings "Passville" to "Smashville" - GoldandBlack.com
Purdue loses key personnel - Journal and Courier
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