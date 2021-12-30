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University Book Store Headlines: 12.30.2021

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Predictions - GoldandBlack.com

A key to MCB: Win the first quarter - GoldandBlack.com

Music City Bowl Nightlife - KrockPhotography

Purdue-Tennessee scouting report - Knoxville News Sentinel

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Breakdown: Purdue's win over Nicholls - GoldandBlack.com

Hoops team 100 percent vaccinated, hope to escape Covid pitfalls - IndyStar.com

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Coleman in semifinals at Matmen open - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Mewha (1945) Fullback, Football

Jim Gasvoda (dec.) (1948) Offensive Tackle, Football

Tim Maloney (1951) Linebacker, Football

Kent Shelton (1964) Linebacker, Football

Josh Ferguson (1985) Linebacker , Football

Andy Huffman (1987) Long Snapper, Football

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Charles Torwudzo (1991) Wide Receiver, Football

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