University Book Store Headlines: 12.30.2021

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Jim Gasvoda (dec.) (1948) Offensive Tackle, Football
Tim Maloney (1951) Linebacker, Football
Kent Shelton (1964) Linebacker, Football
Josh Ferguson (1985) Linebacker , Football
Andy Huffman (1987) Long Snapper, Football
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Charles Torwudzo (1991) Wide Receiver, Football
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