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University Book Store Headlines: 2.1.2022

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Matt Painter's 17th Purdue team moved up to No. 4 in the rankings on Jan. 31.
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Upon Further Review: Purdue-Ohio State -- GoldandBlack.com

Ivey named Big Ten Player-of-the-Week - GoldandBlack.com

Scouting Purdue men's hoops at Minnesota - Journal and Courier

Ivey/Edey selected to Wooden Award list - Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

Yanni Karlaftis looks to carve niche in 2022 - GoldandBlack.com

Former Purdue assistant coach headed to Super Bowl with Bengals - StatenIslandLive

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Heavy snow, ice in Lafayette area forecast - Journal and Courier

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