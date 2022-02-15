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University Book Store Headlines: 2.15.2022

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PURDUE BASKETBALL

Upon further review: Purdue's win over Maryland - GoldandBlack.com

Purdue falls back to No. 5 in rankings - Exponent

Takeaways: Northwestern's loss at Illinois Wildcats Report

Breaking down Purdue's game at Northwestern - Journal and Courier

PURDUE FOOTBALL

Spring football preview: Receivers - GoldandBlack.com

Spring football preview: Tight ends - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Women's golf finishes eighth in Puerto Rico - Purduesports.com

ICYMI: Softball is now 5-0 - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dave Beigh (1948) Linebacker, Football

Bill DeVore (1951) Offensive Tackle, Football

Jim Meyer (1960) Fullback, Football

Rick Skibinski (1963) Center, Football

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