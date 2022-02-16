University Book Store Headlines: 2.16.2022

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PURDUE BASKETBALL
Purdue men to compete in Phil Knight legacy tournament - Exponent | Purduesports.com
The 411: No. 5 Purdue at Northwestern - GoldandBlack.com | Purdeusports.com
Purdue a six-point favorite tonight - VegasInsider
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PURDUE FOOTBALL
Spring football preview: Receivers - GoldandBlack.com
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PURDUE RECRUITING
Sam West one of Purdue's top targets - GoldandBlack.com
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No. 21 Purdue men's golf finishes fourth in elite Puerto Rico tournament. - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Archie Highler (1951) Fullback, Football
Tim Hunter (1953) Fullback, Football
Orlando Pope (1958) Defensive Back, Football
Jimmy Young (1971) Defensive Back, Football
Jared Curtis (1981) Cornerback, Football
Samantha Woods (1989) Forward, Women's Basketball
Ryan Isaac (1992) Defensive Tackle, Football
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