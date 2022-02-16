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University Book Store Headlines: 2.16.2022

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PURDUE BASKETBALL

Purdue men to compete in Phil Knight legacy tournament - Exponent | Purduesports.com

The 411: No. 5 Purdue at Northwestern - GoldandBlack.com | Purdeusports.com

Purdue a six-point favorite tonight - VegasInsider

PURDUE FOOTBALL

Spring football preview: Receivers - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

Sam West one of Purdue's top targets - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

No. 21 Purdue men's golf finishes fourth in elite Puerto Rico tournament. - Purduesports.com

This Week in Purdue Baseball : Week 1 - Purduesports.com

Volleyball picks up Iowa transfer - Purduesports.com

Women's swimming heads to Wisconsin for Big Tens - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Archie Highler (1951) Fullback, Football

Tim Hunter (1953) Fullback, Football

Orlando Pope (1958) Defensive Back, Football

Jimmy Young (1971) Defensive Back, Football

Jared Curtis (1981) Cornerback, Football

Samantha Woods (1989) Forward, Women's Basketball

Ryan Isaac (1992) Defensive Tackle, Football

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