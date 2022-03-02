University Book Store Headlines: 3.2.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE BASKETBALL
Breakdown: Purdue's loss to Wisconsin - GoldandBlack.com
Analysis/Wrap Video - Journal and Courier
Crushing loss - Journal and Courier
Hepburn's shot keys Wisconsin - Wisconsin State Journal | Yahoo Sports
Curbing turnovers priority for Purdue - GoldandBlack.com
Terry, Ellis, Layden, honored by Big Ten - Purduesports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCB3YXMgYSBiaWcgbmlnaHQgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Qm9pbGVyQmFsbDwvYT4gcmVjcnVpdHMgaW4gb3BlbmluZyBuaWdodCBvZiBz
ZWN0aW9uYWxzLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnNtaXRo
NzI1MDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJzbWl0aDcyNTAzPC9hPiBz
Y29yZXMgMjggaW4gYSB3aW4gb3ZlciBGaXNoZXJzLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL215bGVzamNvbHZpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AbXlsZXNqY29sdmluPC9hPiBzY29yZXMgMzAgaW4gYSB3aW4gb3Zl
ciBQYXJrIFR1ZG9yLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0JvaWxlclVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQlJrQjNJ
cGlXMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0JSa0IzSXBpVzI8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgTWF0dCBHbGVuZXNrIChATWF0dEdsZW5lc2spIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0dEdsZW5lc2svc3RhdHVzLzE0OTg4NTc3OTEx
NTQ0OTEzOTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMiwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
O'Connell unquestioned No. 1 QB, but who's backup? - GoldandBlack.com
2022 spring roster by position - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5iAIFNwcmVhZGluZyBIYXBwaW5lc3MgQWNyb3NzIHRoZSBTcG9y
dCDwn5iDPGJyPjxicj5TcGVjaWFsIGhvbm9yIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRGFuUm9zcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ29hY2hEYW5Sb3NzPC9hPiBmcm9tIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTQ0FBP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
U0NBQTwvYT48YnI+PGJyPldlJiMzOTt2ZSBiZWVuIGJsZXNzZWQgdG8gaGF2
ZSBEYW4gYXMgcGFydCBvZiBvdXIgbGl2ZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwvYT4gJmFtcDsgaXRzIGhlYXJ0
d2FybWluZyB0byBoZWFyIGFib3V0IHRoZSBpbXBhY3QgaGUgaGFzIGFjcm9z
cyBOQ0FBIFN3aW0tRGl2ZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IPCfmY/inaTvuI8gPGJyPjxicj7wn5Ow
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vUjZWTHg2d01XIj5odHRwczovL3Qu
Y28vb1I2Vkx4NndNVzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NDbENT
UlpybUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TQ2xDU1Jacm1GPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFB1cmR1ZSBNZW4mIzM5O3MgU3dpbS1EaXZlIChAUHVyZHVlTVN3aW1E
aXZlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZU1Td2lt
RGl2ZS9zdGF0dXMvMTQ5ODc1ODg5NzEyOTIwNTc2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Baseball heads to Charlotte for first road game - Purduesports.com
Wrestling heads to Big Tens - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
George Faerber (1949) Forward, Men's Basketball
Bruce Rose (1952) Forward, Men's Basketball
Bret Brunell (1963) Offensive Guard, Football
Joe Hicks (1972) Cornerback, Football
David Rose (1997) Cornerback, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.