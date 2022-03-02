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University Book Store Headlines: 3.2.2022

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PURDUE BASKETBALL

Breakdown: Purdue's loss to Wisconsin - GoldandBlack.com

Analysis/Wrap Video - Journal and Courier

Crushing loss - Journal and Courier

Hepburn's shot keys Wisconsin - Wisconsin State Journal | Yahoo Sports

Curbing turnovers priority for Purdue - GoldandBlack.com

Terry, Ellis, Layden, honored by Big Ten - Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

O'Connell unquestioned No. 1 QB, but who's backup? - GoldandBlack.com

2022 spring roster by position - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Baseball heads to Charlotte for first road game - Purduesports.com

Wrestling heads to Big Tens - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

George Faerber (1949) Forward, Men's Basketball

Bruce Rose (1952) Forward, Men's Basketball

Bret Brunell (1963) Offensive Guard, Football

Joe Hicks (1972) Cornerback, Football

David Rose (1997) Cornerback, Football

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