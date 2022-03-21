University Book Store Headlines: 3.21.2022

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PURDUE BASKETBALL
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Purdue baseball now 17-1 - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Don Kiepert (1948) Quarterback, Football
Ted Gilmore (1967) Assistant Coach, Football
Tony Mayfield (1975) Guard, Men's Basketball
Sean Malone (1979) Cornerback, Football
Chelsea Jones (1990) Center, Women's Basketball
Matt Burke (1995) Tight End, Football
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