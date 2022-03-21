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University Book Store Headlines: 3.21.2022

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Ted Gilmore (1967) Assistant Coach, Football

Tony Mayfield (1975) Guard, Men's Basketball

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