University Book Store Headlines: 3.22.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaXggVGhpbmdzIFRoYXQgU3Rvb2QgT3V0IEZvciA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBJbiBNaWx3YXVr
ZWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25ISzdiVnlFSGciPmh0dHBzOi8v
dC5jby9uSEs3YlZ5RUhnPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmNG
Q3JGN1dFayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05jRkNyRjdXRWs8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3Rh
dHVzLzE1MDU5NzUyOTY3NzU4MzU2NTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWFyY2ggMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HbGFkIHRvIHBpdGNoIGluIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2JyaWFubmV1YmVydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
YnJpYW5uZXViZXJ0PC9hPjsgIHRoZSBoYXJkZXN0IHdvcmtpbmcgZ3V5IGlu
IG1lZGlhLCBmb3IgdG9kYXkmIzM5O3MgR29sZCBhbmQgQmxhY2sgUmFkaW8u
IEFuZCBhcyBhbHdheXMsIHRoYW5rcyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0t5bGVDaGFydGVyczc5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBLeWxlQ2hhcnRlcnM3OTwvYT4gZm9yIHNlcnZpbmcgYXMgaG9zdC4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Yyb094NXlsNWIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9m
Mm9PeDV5bDViPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbVZwRHp1Zk5R
OCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21WcER6dWZOUTg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
QWxhbiBLYXJwaWNrLS1Hb2xkYW5kQmxhY2suY29tIChAQWxhbkthcnBpY2sp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxhbkthcnBpY2svc3Rh
dHVzLzE1MDU5MjcxOTQ2MzExMDI0NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWFyY2ggMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE BASKETBALL
ICYMI: A sneak preview of Saint Peter's, UCLA and Marquette - GoldandBlack.com
Purdue-Texas highlights - Purduesports.com
Women's season ends in second-round loss to Marquette in WNIT - Purduesports.com
Ten takeaways from a wild NCAA weekend - Fox Sports
Reseeding the NCAA Sweet 16 - ESPN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lTRVJFZnRiSWQiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9pU0VSRWZ0YklkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthdGllIEdl
YXJsZHMgKEBrYXRpZWdlYXJsZHM0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2thdGllZ2VhcmxkczQvc3RhdHVzLzE1MDYxMTIwODg2MzYyNzY3
NDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjIsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
Video: Barclay, Doerue talk spring ball - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Baseball homestand continues at Alexander Field - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Bill Stinchcomb (1955) Kicker, Football
Bryan Jacquay (1977) Cornerback, Football
Najee Tyler (1991) Quarterback, Football
Nyagoa Gory (2000) Forward, Women's Basketball
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.