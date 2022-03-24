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University Book Store Headlines: 3.24.2022

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Zach Edey figures to be a big advantage for Purdue versus Saint Peters
Zach Edey figures to be a big advantage for Purdue versus Saint Peters (Chad Krockover (@KrockPhoto))

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PURDUE BASKETBALL

Can Saint Peter's beat Purdue--An anonymous coach talks - Yahoo.com

Purdue departs for Philly - WLFI

Ivey has shined this season - GoldandBlack.com

Defensively, Ethan Morton is up for anything - GoldandBlack.com

Up to Purdue to save Big Ten's shaky reputation = Pennlive

Purdue-Saint Peter's predictions - CBSSportsline.com | Journal and Courier

Weekly Word: Taking shape at the right time - GoldandBlack.com

Arni's Birthday Zoom: Tim Spiker - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Bountiful depth makes d-line look promising - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

68 Boilers recognized on Academic All-Big Ten team - Purduesports.com

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