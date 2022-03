University Book Store Headlines: 3.24.2022

Zach Edey figures to be a big advantage for Purdue versus Saint Peters (Chad Krockover (@KrockPhoto))

PURDUE BASKETBALL

Can Saint Peter's beat Purdue--An anonymous coach talks - Yahoo.com Purdue departs for Philly - WLFI Ivey has shined this season - GoldandBlack.com Defensively, Ethan Morton is up for anything - GoldandBlack.com Up to Purdue to save Big Ten's shaky reputation = Pennlive Purdue-Saint Peter's predictions - CBSSportsline.com | Journal and Courier Weekly Word: Taking shape at the right time - GoldandBlack.com Arni's Birthday Zoom: Tim Spiker - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Bountiful depth makes d-line look promising - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

68 Boilers recognized on Academic All-Big Ten team - Purduesports.com Runners ready for Raleigh Relays - Purduesports.com This week in baseball (podcast) - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY