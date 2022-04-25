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University Book Store Headlines: 4.25.2022

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Grady Eifert turns 26 today.
Grady Eifert turns 26 today. (USA Today Sports)

PURDUE BASKETBALL

Three thoughts from the weekend: GoldandBlack.com

Dickinson will return to Michigan - ESPN

NIL Collective coming, but it will be done "The Purdue Way." - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue LBs in NFL draft - GoldandBlack.com

Karlaftis partners with Chipotle - Exponent

Karlaftis welcomed to Den of Defensive Ends - Journal and Courier

Bell projected as third-day pick - The Huddle

PURDUE RECRUITING

Football: Rivals Camp in Indy - GoldandBlack.com

April Evaluation Period 2: Dravyn Gibbs-Lawhorn and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Women's golf finished 8th at Big Ten meet - Purduesports.com

Softball beats Michigan State - Purduesports.com

Baseball squanders opportunities against Belmont - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tim Boykin (1956) Running Back, Football

Chuck Oliver (1959) Quarterback, Football

Chris Sedoris (1973) Center, Football

Brandon Kaser (1976) Punter, Football

Niko Koutouvides (1981) Linebacker , Football

Jeff Benjamin (1985) Defensive End, Football

Lakisha Freeman (1986) Forward, Women's Basketball

Grady Eifert (1996) Forward, Men's Basketball

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