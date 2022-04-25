University Book Store Headlines: 4.25.2022

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PURDUE BASKETBALL
Three thoughts from the weekend: GoldandBlack.com
Dickinson will return to Michigan - ESPN
NIL Collective coming, but it will be done "The Purdue Way." - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Purdue LBs in NFL draft - GoldandBlack.com
Karlaftis partners with Chipotle - Exponent
Karlaftis welcomed to Den of Defensive Ends - Journal and Courier
Bell projected as third-day pick - The Huddle
PURDUE RECRUITING
Football: Rivals Camp in Indy - GoldandBlack.com
April Evaluation Period 2: Dravyn Gibbs-Lawhorn and more - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Women's golf finished 8th at Big Ten meet - Purduesports.com
Softball beats Michigan State - Purduesports.com
Baseball squanders opportunities against Belmont - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Tim Boykin (1956) Running Back, Football
Chuck Oliver (1959) Quarterback, Football
Chris Sedoris (1973) Center, Football
Brandon Kaser (1976) Punter, Football
Niko Koutouvides (1981) Linebacker , Football
Jeff Benjamin (1985) Defensive End, Football
Lakisha Freeman (1986) Forward, Women's Basketball
Grady Eifert (1996) Forward, Men's Basketball
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