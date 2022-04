University Book Store Headlines: 4.25.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Grady Eifert turns 26 today. (USA Today Sports)

PURDUE BASKETBALL

Three thoughts from the weekend: GoldandBlack.com Dickinson will return to Michigan - ESPN NIL Collective coming, but it will be done "The Purdue Way." - GoldandBlack.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBvZmZpY2lhbGx5IGNvbWluZyBiYWNrIGZvciB5ZWFyIHRo cmVlLCBsb3ZlIHRoaXMgY2FtcHVzIGFuZCB0aGUgcGVvcGxlIGl0IGhhcyBs ZWQgbWUgdG8gc28gZmFyLiBEZWZpbml0ZWx5IHJlYWR5IHRvIGdldCB0byB3 b3JrIGFnYWluLiBTZWUgeW91IGluIE1hY2tlefCfmoIgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3JvMTBhekszVjIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ybzEwYXpL M1YyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHphY2ggKEB6YWNoX2VkZXkpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vemFjaF9lZGV5L3N0YXR1cy8xNTE3NTI3 MTk1MDY0OTc1MzYyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIyLCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3JtZXIgUHVyZHVlIEd1YXJkIElzYWlhaCBUaG9tcHNvbiAgd2ls bCB0cmFuc2ZlciB0byBGR0NVIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9EdW5rQ2l0eT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0R1bmtDaXR5PC9hPiDwn4+A8J+MtDxicj48YnI+VGhvbXBz b24gYXZlcmFnZWQgNC4yIHBvaW50cyBhbmQgc2hvdCA0MiUgZnJvbSB0aHJl ZSB0aGlzIHNlYXNvbiBhbmQgd2FzIGNvbnNpZGVyaW5nIE1pbm5lc290YSwg Tm9ydGhlcm4gS2VudHVja3ksIExveW9sYSBNYXJ5bW91bnQsIGFuZCBHcmFu ZCBDYW55b24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0Jhc3NCb21iP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j QmFzc0JvbWI8L2E+8J+QoPCfkqM8YnI+PGJyPk5pY2Ugc3RhcnQgZm9yIFBh dCBDaGFtYmVycyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV2JYcXBoVlZEMCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1diWHFwaFZWRDA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVG9i aWFzIEJhc3MgKEB0b2JpYXNfYmFzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS90b2JpYXNfYmFzcy9zdGF0dXMvMTUxNzYwMzAwNjExOTkyMzcx Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMiwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCB0byBldmVyIGRvIGl0IGhhdmUg bGVmdCB0aGUgZ2FtZSBpbiB0aGUgbGFzdCB0d28gc2Vhc29ucywgb3Blbmlu ZyB0aGUgZG9vciBmb3IgbmV3IGxlZ2VuZHMgdG8gZW1lcmdlIPCfk4ggPGJy Pjxicj5XaG8gd2lsbCBiZSB0aGUgYmVzdCBoZWFkIGNvYWNoIG92ZXIgdGhl IG5leHQgMjAgeWVhcnM/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90M3cyeUx4 Y1JiIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdDN3MnlMeGNSYjwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBGT1ggQ29sbGVnZSBIb29wcyAoQENCQm9uRk9YKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NCQm9uRk9YL3N0YXR1cy8xNTE3NTU2MzM2ODM3 MzM3MDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIyLCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbGxpbm9pcyBhdGhsZXRlcyBiZWluZyBwYWlkIHRvIHN0YXkgb2Zm IFR3aXR0ZXIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PWFdjcFQ1N1ROIj5o dHRwczovL3QuY28vT1hXY3BUNTdUTjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmlhbiBO ZXViZXJ0IOKAlCBOSUwgdHJ1dGhlciBhbmQgQ09WSUQgeWVhciB0cm9sbCAo QGJyaWFubmV1YmVydCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i cmlhbm5ldWJlcnQvc3RhdHVzLzE1MTc1MTAzODE2ODE0OTYwNjU/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Purdue LBs in NFL draft - GoldandBlack.com

Karlaftis partners with Chipotle - Exponent Karlaftis welcomed to Den of Defensive Ends - Journal and Courier Bell projected as third-day pick - The Huddle

PURDUE RECRUITING

Football: Rivals Camp in Indy - GoldandBlack.com April Evaluation Period 2: Dravyn Gibbs-Lawhorn and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Women's golf finished 8th at Big Ten meet - Purduesports.com Softball beats Michigan State - Purduesports.com Baseball squanders opportunities against Belmont - Purduesports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQm9pbGVybWFrZXJzIHBpY2tlZCB1cCBzaXggbW9yZSB0b3At MTAgbWFya3MgaW4gdGVhbSBoaXN0b3J5IGFuZCBmb3VyIHdpbnMgeWVzdGVy ZGF5IGF0IHRoZSBJbmRpYW5hIEludml0YXRpb25hbCE8YnI+PGJyPlJlY2Fw OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSkpsY20wSTFjdyI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL0pKbGNtMEkxY3c8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IPCfmoI8L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUg VHJhY2sgJmFtcDsgRmllbGQgLyBDcm9zcyBDb3VudHJ5IChAUHVyZHVlVHJh Y2tYQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVUcmFj a1hDL3N0YXR1cy8xNTE4MjYxODE1MTAwMjkzMTIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY