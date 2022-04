University Book Store Headlines: 4.27.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Trey Kaufman-Renn is focused on defense and more in the off season.

PURDUE BASKETBALL

New season, new jerseys for Purdue hoops - Exponent Kaufman-Renn focused on defense in redshirt season - Journal & Courier NCAA rosters comings and goings - ESPN

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgMjAyMS0yMiBXQUMgUGxheWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIGlzIHRo ZSBsYXRlc3QgYWRkaXRpb24gdG8gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vUHVyZHVlV0JCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQdXJk dWVXQkI8L2E+IHRlYW0gdGhpcyBvZmZzZWFzb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9hPiAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1ZlTFcxY0tnUHgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9WZUxXMWNL Z1B4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZHlTdGFyU3BvcnRzIChASW5keVN0YXJT cG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5keVN0YXJT cG9ydHMvc3RhdHVzLzE1MTkxMzU1ODMwOTE3MDM4MDk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

BYU strikes deal to provide NIL money for walk-ons - SI.com Purdue DBs in NFL draft - GoldandBlack.com Karlaftis talks faith and more - SportsSpectrum Purdue LBs in draft - GoldandBlack.com Purdue TEs in NFL draft - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

4-star linebacker considering Purdue - GoldandBlack.com

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaW1pbmcgaXMgZGlmZmVyZW50IGZvciBhbGwgZm9ybWVyIGF0aGxl dGVzLCBzdXBwb3J0ZXJzLCAmYW1wOyBhbHVtbmkuIEkgaG9wZSDigaY8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBQdXJkdWVWQjwvYT7igakgYWx1bW5pIHdpbGwgY29uc2lk ZXIgYSBnaWZ0IHRvIG91ciBWQiBwcm9ncmFtIG9yIHRoZSBhdGhsZXRpYyBk ZXBhcnRtZW50IC0gaWYgaXTigJlzIHRoZSByaWdodCB0aW1lLiBJZiB5b3Ug aGF2ZSBub3QgZ2l2ZW4gYmVmb3JlLCBwbGVhc2UgZG9uYXRlIHdoYXQgeW91 IGNhbi4gVGhhbmtzISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcTh1YXJnYUFC ZSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3E4dWFyZ2FBQmU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2 ZSBTaG9uZGVsbCAoQERhdmVTaG9uZGVsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EYXZlU2hvbmRlbGwvc3RhdHVzLzE1MTkwNjEyOTQyNzU1 MTQzNjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Michigan and Purdue play big series - MGoBlue Baseball posts sixth walk-off win in 2022 - Purduesports.com The biggest questions facing the NCAA as Emmert steps down - ESPN

BOILERMAKERS BORN TODAY