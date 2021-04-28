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PURDUE RECRUITING
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BOILERMAKERS BORN TODAY
George Rushanan (1947) Center, Football
Phil Elmassian (1951) Assistant Coach, Football
Steve Nurrenbern (dec.) (1951) Defensive Tackle, Football
James McCulley (1965) Center, Football
Teko Johnson (1968) Center, Football
Arlee Conners (1971) Running Back, Football
Jonathan Patton (1986) Lineman, Football
Alex Magee (1987) Defensive Tackle, Football
John Finch (1988) Long Snapper, Football
Jordan Rucker (2000) Defensive Back, Football
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