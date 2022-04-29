University Book Store Headlines: 4.29.2022

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PURDUE FOOTBALL
Brohm addresses several topics -- GoldandBlack.com
Chiefs coach talks about nicknaming Karlaftis - Heavy.com
Grading Karlaftis' selection to Chiefs - USA Today
Audio of Brohm interview - Dan Dakich show
PURDUE RECRUITING
Boiling Over: Hoops recruiting and more - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Softball senior night set up for Sunday - Purduesports.com
Baseball hosts Michigan - Purduesports.com
Taking a look at the renovated Purdue Union - Purdue
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jordan Rucker (2000) Defensive Back, Football
Charlie Potts (1949) Defensive Back, Football
Bill Pedhoretzky (1952) Fullback, Football
Will Lucas (1992) Linebacker, Football
BOILERMAKERS BORN APRIL 30
Jim Faflik (1943) End, Football
Tyrone Bedford (1948) Forward, Men's Basketball
Ernest Pritchett (1972) Defensive Tackle, Football
Nicole Erickson (1976) Guard, Women's Basketball
BOILERMAKERS BORN MAY 1
Rick Tekavec (1949) Defensive End, Football
Dan Drysdale (1953) Offensive Guard, Football
Dennis Taibl (1953) Linebacker, Football
Aaron Starnes (1976) Offensive Guard, Football
Al-Terek McBurse (1989) Running Back, Football
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