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University Book Store Headlines: 4.29.2022

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PURDUE FOOTBALL

Brohm addresses several topics -- GoldandBlack.com

Chiefs coach talks about nicknaming Karlaftis - Heavy.com

Grading Karlaftis' selection to Chiefs - USA Today

Audio of Brohm interview - Dan Dakich show

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: Hoops recruiting and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Softball senior night set up for Sunday - Purduesports.com

Baseball hosts Michigan - Purduesports.com

Taking a look at the renovated Purdue Union - Purdue

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jordan Rucker (2000) Defensive Back, Football

Charlie Potts (1949) Defensive Back, Football

Bill Pedhoretzky (1952) Fullback, Football

Will Lucas (1992) Linebacker, Football

BOILERMAKERS BORN APRIL 30

Jim Faflik (1943) End, Football

Tyrone Bedford (1948) Forward, Men's Basketball

Ernest Pritchett (1972) Defensive Tackle, Football

Nicole Erickson (1976) Guard, Women's Basketball

BOILERMAKERS BORN MAY 1

Rick Tekavec (1949) Defensive End, Football

Dan Drysdale (1953) Offensive Guard, Football

Dennis Taibl (1953) Linebacker, Football

Aaron Starnes (1976) Offensive Guard, Football

Al-Terek McBurse (1989) Running Back, Football

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