University Book Store Headlines: 4.6.2022

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PURDUE BASKETBALL
Purdue returns to Maui in 2023 - PurdueSports.com
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PURDUE RECRUITING
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OLYMPIC/OTHER
Baseball puts up 17 runs in a slugfest - GoldandBlack.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Roger Ruwe (1955) Middle Guard, Football
Dana Simon (1958) Offensive Tackle, Football
Rick Brunner (dec.) (1964) Wide Receiver, Football
Patrick Schaub (1981) Fullback, Football
Bill Foran (1985) Quarterback, Football
Austin Larkin (1995) Defensive end, Football
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