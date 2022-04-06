 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-04-06 07:19:03 -0500') }} football Edit

University Book Store Headlines: 4.6.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Purdue returns to Maui in 2023 - PurdueSports.com

PURDUE FOOTBALL

The goal in 2022 is get the ball to Tyrone Tracy - GoldandBlack.com

Kent State OT commits - GoldandBlack.com

Fan info for spring game - Purduesports.com

PURDUE RECRUITING

OLYMPIC/OTHER

Baseball puts up 17 runs in a slugfest - GoldandBlack.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Roger Ruwe (1955) Middle Guard, Football

Dana Simon (1958) Offensive Tackle, Football

Rick Brunner (dec.) (1964) Wide Receiver, Football

Patrick Schaub (1981) Fullback, Football

Bill Foran (1985) Quarterback, Football

Austin Larkin (1995) Defensive end, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}